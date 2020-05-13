Популярна російська актриса і дружина коміка Гаріка Харламова Христина Асмус показала кращі роботи своїх фанатів, які намагалися намалювати її

Цілу серію малюнків і портретів від шанувальників зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Пеідписники добре постаралися, зобразивши Христину в різних образах. Одні робили арт-картинки, інші малювали портрети, а треті – зображали їх удвох з Харламовим.

Найсміливішою виявилася картинка, на якій Асмус повністю «розділи». Художник намалював її повністю голою, з довгим волоссям і оголеною груддю. Варто відзначити, що саме це фото Асмус сподобалося найбільше, так як вона поставила його головним у своєму пості.

«Спасибі за вашу творчість! Талановиті мої!!», - написала зірка.

У коментарях почали обговорювати її портрети.

«Які ж у нас таланти...дуже красиво», «Класно», «Красиво», «Ти прям на Гаріка схожа чи він на тебе», «У житті ще красивіше», «Афигеееееть», «Яка краса», «Ну блін, Гарік стрункіше)))», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Христина Асмус взяла участь у проекті колишнього чоловіка Ксенії Собчак, актора і режисера Максима Віторгана. На 9 травня вона разом з іншими відомими актрисами читала уривок з книги «У війни не жіноче обличчя».

Нагадаємо, що "вагітна" Асмус влаштувала дикі танці з величезним животом: "Здуріла баба".

Як повідомляла Рoliteka, що скандальна Христина Асмус в оточенні чоловіків вразила визнанням: «Я вже вшосте…».

Також Рoliteka писала, що безсоромна Асмус розбурхала видом в екстремальному міні, Харламову пощастило: «Еталон».