Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала вечірній образ
На фото Боярська показала себе в чорних штанях і майці з величезним декольте. Волосся у красуні були розпущені і вона посміхалася на камеру. Катерина сиділа на підвіконні поруч з великим кімнатною квіткою, а за вікном можна побачити прекрасний вид Пітера. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:
Помилка Зеленського, запуск транспорту і різке падіння долара - головне за ніч
Пристрасна Кардашьян повністю роздяглася й показала подарунки природи: "Райська насолода"
Розкрилися справжні почуття зірки "Сватів" Артем'євої до Мітяя: "Добринін для мене..."
Улюблениця Кіркорова приголомшила, показавши обличчя маленької дочки: "Боже, це ж Філя"
"Якщо в світі і є щось справді чарівне, так це твоя приголомшлива диво-посмішка", "Катерина, тепло на душі стає від Вашої посмішки)", "Божественна груди", "Я б віддав за Тебе 20 років свого життя!!!", "Красата страшна сила...", "приємно Дивитися...цілую".
Повідомлялося, що пишногруда онука Михайла Боярського, Катерина, похвалилася тілом в чорному топіку.
За допомогою цього Катерина виділила свої пишні форми. Два пояси показали її тонку талію.
Глибоке декольте і довжина верху костюма дозволила продеомнстрировать неймовірно красиві форми - пишні груди і тонку талію.
Фанати встигли поставити пару сотень лайків і написали декілька компліментів: "Кішечка", "Краса", "Друге фото просто бомба, імпозантність вище даху", "Крута красуня як завжди"
Нагадаємо, юна онука Боярського ледве вмістила шостий розмір в вузеньке сукню
Також Politeka писала, що Єлизавета Боярська приголомшила зовнішністю у светрі з дірками
А ще Politeka повідомляла, що онука Боярського ледве втримала неосяжний бюст в мереживний піжамі