Внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала вечірній образ

На фото Боярська показала себе в чорних штанях і майці з величезним декольте. Волосся у красуні були розпущені і вона посміхалася на камеру. Катерина сиділа на підвіконні поруч з великим кімнатною квіткою, а за вікном можна побачити прекрасний вид Пітера. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:

"Якщо в світі і є щось справді чарівне, так це твоя приголомшлива диво-посмішка", "Катерина, тепло на душі стає від Вашої посмішки)", "Божественна груди", "Я б віддав за Тебе 20 років свого життя!!!", "Красата страшна сила...", "приємно Дивитися...цілую".

Повідомлялося, що пишногруда онука Михайла Боярського, Катерина, похвалилася тілом в чорному топіку.

За допомогою цього Катерина виділила свої пишні форми. Два пояси показали її тонку талію.

Глибоке декольте і довжина верху костюма дозволила продеомнстрировать неймовірно красиві форми - пишні груди і тонку талію.

Повідомлялося, що Катерина Боярська показала нові фото в Instagram.

Катерина показує себе в темних штанах, швидше за все шкіряних, а також кофті і кросівках. Волосся Боярська залишила розпущеним. Під кадрами дівчина нічого не написала, крім смайлика у вигляді сердечка.

Фанати встигли поставити пару сотень лайків і написали декілька компліментів: "Кішечка", "Краса", "Друге фото просто бомба, імпозантність вище даху", "Крута красуня як завжди"

Нагадаємо, юна онука Боярського ледве вмістила шостий розмір в вузеньке сукню

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