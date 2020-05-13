Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала незвичайний образ без зайвого одягу
На фото Гузь стояла тільки в чорних трусиках і бюстгальтері, маленького розміру. Образ Леоніла доповнила стильними чорними очками, а позувала в полі або десь на природі. Фотографія вийшла весняної і дуже спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили більше трьох тисяч лайків за годину і написали кілька коментарів:
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Раніше ми повідомляли, що українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2018», показала розкішне тіло в одному боді.
Так, опублікованому знімку Гузь позує сидячи в одному боді, позуючи перед дзеркалом. Уточнимо, що з одягу на моделі лише боді і кросівки, хоча це не заважає їй виглядати чудово, на що звернули увагу і її прихильники.
Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь похвалилася ідеальною фігурою в чорному боді.
Красуня крутилася біля дзеркала, виблискуючи соковитими місцями. З настільки глибоких вирізів ледь не вивалювалися принади зірки, але модель це зовсім не бентежило.
Також модель була в джинсових шортах, які трималися на тонкій, можна сказати, тендітна талії.
Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь посвітила красою в напівпрозорому платті
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