Відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардаш'ян, показала всю себе

На фото Омович стояла біля дзеркала в одних стрінгах і топпе. Дівчина себе знімала на телефон, взявшись за волосся рукою. Як можна зрозуміти, Олена відпочиває в одеському готелі і вирішила порадувати шанувальників жарким фото. Кадр дійсно вийшов соковитим, адже на красуні майже немає одягу і вона нічого не прикрила. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Омович викинула кадр в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

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На знімках оголена модель насолоджується спокоєм у великому джакузі з піною на тлі вікна у всю стіну з видом на море. На першому знімку Омович підвелася у ванній і ефектно вигнула спину, виставивши вперед свої пишні груди, яка покрита тільки піною. Модель відкинула голову назад і млосно прикрила очі.

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На фото Омович стояла на балконі в прозорому купальнику, а на плечах у неї можна побачити пір'я. Олена тримала в одній руці чашку, а другою взялася за поручень. На тлі можна побачити прекрасний вид басейну, а трохи далі - моря.

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