Венера, яка слідом за Сатурном розвертається і починає йти у зворотній бік, впливає на натхнення і романтичні відносини

Період ретроградної Венери триватиме з 13 травня по 25 червня. Так як ця планета знаходиться в своєму знаку, у Тільці, це істотно згладжує і пом'якшує наслідки ретроградності. Та й швидкість її руху говорить про те, що це явище тимчасове і не настільки довгострокове, як у випадку з Сатурном.

Все, що пов'язано з Венерою, - романтичні відносини, сім'я, ділове партнерство, творча реалізація - потрапляє під вплив ретроградності.

Астрологи не рекомендують у цей період вести переговори про співпрацю, робити пропозиції і реєструвати шлюби. Нові знайомства можуть розвиватися дуже повільно або не складатися зовсім. Навіть у міцних стосунках починають проявлятися "тріщини".

Дуже недоречно можуть нахлинути старі образи, з'явитися колишні партнери. Такі "привіти" з минулого можуть негативно позначитися на сьогоденні.

Астрологи радять, якщо зараз ваша діяльність перестала приносити вам радість, то не варто стрімголов кидати все в "топку", а краще перечекати цей несприятливий період.

Крім того, експерти говорять, що варто:

- відкласти великі придбання, особливо нерухомого майна і транспортних засобів;

- не приймати рішень про створення сім'ї або, навпаки, про розставання і розлучення;

- розібратися з відносинами, які тягнуть у минуле і завершити їх;

- позбутися від старого одягу.

Раніше ми повідомляли, ретроградний Сатурн триватиме з 11 травня по 29 вересня. Астрологи попереджають, що це помітно позначиться на житті людей. Сатурн — планета повільна і важка. Вона неспішно переміщується зі знака в знак і надовго затримується в кожному з них. Слідчо та зміни приносить такі ж важкі і фундаментальні.

Найбільших змін слід очікувати тим, хто займається політикою, бізнесом і законодавством.

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