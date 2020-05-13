Венера, которая вслед за Сатурном разворачивается и начинает идти в обратную сторону, влияет на вдохновение и романтические отношения

Период ретроградной Венеры продлится с 13 мая по 25 июня. Так как эта планета находится в своем знаке, в Тельце, это существенно сглаживает и смягчает последствия ретроградности. Да и скорость ее движения говорит о том, что явление это временное и не столь долгосрочное, как в случае с Сатурном.

Все, что связано с Венерой, - романтические отношения, семья, деловое партнерство, творческая реализация - попадает под влияние ретроградности.

Астрологи не рекомендуют в этот период вести переговоры о сотрудничестве, делать предложения и регистрировать браки. Новые знакомства могут развиваться очень медленно или не складываться вовсе. Даже в крепких отношениях начинают проявляться "трещины".

Очень некстати могут нахлынуть старые обиды, объявиться бывшие партнеры. Такие "приветы" из прошлого могут негативно отразиться на настоящем.

Астрологи советуют, если сейчас ваша деятельность перестала приносить вам радость, то не стоит все бросать в "топку", а лучше переждать этот неблагоприятный период.

Кроме того, эксперты говорят, что стоит:

- отложить крупные приобретения, особенно недвижимого имущества и транспортных средств;

- не принимать решений о создании семьи или, наоборот, о расставаниях и разводах;

- разобраться с отношениями, которые тянут в прошлое и завершить их;

- избавиться от старой одежды.

Ранее мы сообщали, ретроградный Сатурн продлится с 11 мая по 29 сентября. Астрологи предупреждают, что это заметно скажется на жизни людей. Сатурн — планета медленная и тяжелая. Она неспешно перемещается из знака в знак и надолго задерживается в каждом из них. Следственно и изменения приносит такие же тяжелые и фундаментальные.

Наибольшие изменения следует ожидать тем, кто занимается политикой, бизнесом и законодательством.

Напомним, четыре знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа: кому привалит счастье и удача.

Как сообщала Politeka, астрологи предупредили четыре знака Зодиака об опасности в мае: кто может все потерять.