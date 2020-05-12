Сатурн меняет направление своего движения и становится ретроградным, этот период продлится с 11 мая по 29 сентября
Астрологи предупреждают, что это заметно скажется на жизни людей.
Сатурн — планета медленная и тяжелая. Она неспешно перемещается из знака в знак и надолго задерживается в каждом из них. Следственно и изменения приносит такие же тяжелые и фундаментальные.
Наибольшие изменения следует ожидать тем, кто занимается политикой, бизнесом и законодательством.
Сатурн, а тем более ретроградный, это минус, но он в «своем» знаке Козерога — и это плюс. Поэтому стоит рассчитывать на положительный результат в делах. Однако важно учесть, что для его достижения придется очень серьезно потрудиться и преодолеть все преграды и трудности на пути, а они будут.
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Период ретро-Сатурна напоминает движение по полосе препятствий, где постоянно надо через что-то перепрыгивать и перешагивать. Но тем, кто ее достойно пройдет, в середине осени обещано призовое место.
В период ретроградного Сатурна могут напомнить о себе события с далекого прошлого, когда вы поддавались слабостям и страстям, преступали мораль, совершали безответственные поступки и не отдавали отчет в том, что делаете. Несмотря на истечение срока давности, придется за все ответить и, по возможности, исправить. Ведь Сатурн – это еще и хранитель кармы и закона.
Символом планеты является серп и, это не случайно – что посеешь, то и пожнешь.
Внимание в период ретроградного Сатурна нужно приделить своему здоровью. Это время обострения хронических болезней и диагностирования новых заболеваний, связанных с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом, костями, суставами и зубами. Лечение и восстановление может стать длительным и нелегким.
Сатурн отвечает за порядок, дисциплину ответственность. Именно эти качества он будет тренировать в нас, «подкидывая» подходящие ситуации.
Что делать в период ретроградного Сатурна:
- Отложить начало долгосрочных проектов из-за медленного развития и возможных трудностей;
- Избегать конфликтов и споров с начальством, даже если вы правы;
- Тщательно выполнять все задачи по работе, даже если они выглядят бессмысленными;
- Работать придется серьезно и кропотливо, не стоит ждать быстрых результатов;
- Переосмыслить поступки прошлого и сделать выводы;
- Решения нужно принимать вдумчиво и внимательно взвешивать все за и против;
- Как в физическом, так и в эмоциональном плане необходимо рассчитывать свои силы и не брать на себя слишком много;
- Важно беречь позвоночник.
- Стоит проявить заботу о старших;
Что нельзя делать в период ретроградного Сатурна:
- Тратить деньги попусту и брать кредиты;
- Выпускать из-под контроля важные дела;
- Ссориться со старшими коллегами;
- Делать безрассудные поступки;
- Начинать какое-то новое дело;
- Заниматься незаконной деятельностью.
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