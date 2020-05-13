Відома американська актриса Дженніфер Лопес розповіла про танці і показала незвичайний образ

На кадрах Джей позує в білих штанях і чорно-білій кофті. Лопес в цей раз була з розпущеним кучерявим волоссям, які продувало вітром. Ролик був спеціально зроблений під старовину за допомогою фільтрів і це додало йому особливої краси. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"2 тижні, поки ми знову не почнемо танцювати", - написала Лопес під фото.

Фанати встигли переглянути відео майже 2 мільйони разів і написали безліч коментарів:

"Так, мамо", "Відправляю серце з Австралії", "Максимально божественна", "Ісус".

Раніше ми повідомляли, що 50-річна голлівудська зірка Дженніфер Лопес розбурхала гарячим фото, похвалившись тим, що потрапила в список п'ятдесяти найкрасивіших людей 2020 року за версією журналу People en Espanol.

"Спасибі @PeopleEnEspanol! 50 ✨ 50 найкрасивіших в 2020 році @: @MillerMobley", - повідомила артистка.

Повідомлялося, що відома американська актриса та співачка Дженніфер Лопес показала свої вміння біля жердини.

На кадру Джей стояла в лосинах і топі, обіймаючи жердину. В руках у Лопес був мікрофон і вона чекала старту, після чого вразила своїм тілом біля жердини, злізла з нього і села знизу, поклавши долоню між своїх ніг. Поруч можна побачити дівчаток з підтанцьовки, які були в топах і штанях.

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