Відома модель Памела Андерсон показала спокусливі місця у святковому вбранні

На фото Памела позувала в шикарному весільному платті з корсетом. Андерсон в цей раз була з кучериками, які прикрила фатою. Модель стояла навпроти паркану руками і трохи підняла сукню. Про це пишете Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або полайкать красуню. Все із-за того, що Памела викинула знімок в сторіс Инстаграма, але так і хочеться підписати фото: "Гарна наречена".

Повідомлялося, що відома американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок. Але як гаряча блондинка не намагалася це зробити, у неї нічого не вийшло. П'ятий розмір ніяк не хотів ховатися за головним убором. варто відзначити, що Андерсон досить частина радує шанувальників знімками з 90-х.

Раніше ми повідомляли, що любителька «ню» Памела Андерсон вже в солідному віці, але "звичку" покрасуватися роздягненою - не залишає.

Так на кадрах Пем з'явилася відразу в кількох ефектних образах - тут тобі і коктейльна сукня в паетках, що звисають з плечей зірки, і "гарячі" пози в душі і у взутті, і гонки на елітному спорткарі, але головне - гола блондинка в ліжку. Кадри з "Бондіади", не інакше.

Нагадаємо, Памела Андерсон без штанів вигнулась у неймовірній позі

А ще Politeka писала, що пекуча Памела Андерсон продемонструвала свою нову гордість, прикривши пишний бюст

Також Politeka повідомляла, що розкішна Памела Андерсон зухвало вигнулась на ліжку без одягу



