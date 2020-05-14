Відома модель Памела Андерсон показала спокусливі місця у святковому вбранні
На фото Памела позувала в шикарному весільному платті з корсетом. Андерсон в цей раз була з кучериками, які прикрила фатою. Модель стояла навпроти паркану руками і трохи підняла сукню. Про це пишете Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не змогли написати у коментарях або полайкать красуню. Все із-за того, що Памела викинула знімок в сторіс Инстаграма, але так і хочеться підписати фото: "Гарна наречена".
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