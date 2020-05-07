Известный бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, показал необычное представление 

На кадрах Тарзан стоит на сцене в штанах и рубашке, которую он в ролике снял. После этого Сергей избавился и от штанов, оставив только стринги, а рубашку поднял вверх, где она в прямом смысле загорелась. Кадры получилось действительно жаркими и горячими, на которых можно легко оценить подкачанное тело Глушко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Огонь, можно сказать, охватил артиста прямо на сцене на втором фото и хочется закричать: "Несите огнетушитель". Огненное шоу от танцора вышло впечатляющим. 

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки. Все из-за того, что Тарзан опубликовал их в сторис Инстаграма, где таких функций нет. 

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Ранее мы сообщали, что российская певица украинского происхождения Наташа Королева удивила кадрами, заснятими во время ее концерта 

Артистка решила поделиться неожиданными воспоминяниями, связанными с ее концертом и необычным выступлением во время него. Наталья предстала в стильном наряде, тогда как ее подтанцовка в самых разных костюмах плясала рядом.

Сообщалось, что Известный российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко показал, как готовится к празднику.

На кадрах Тарзан показывает всем известный агрегат, при помощи которого изготавливает самогон. Он снял весь процесс и приговаривал, что это "хорошая водичка" и ему "будет весело". 

Напомним, Тарзан сбросил с себя одежду и заставил женщин трепетать жаркими танцами

А еще Politeka писала, что Тарзан устроил Королевой горячий прием прямо на публике, пикантные кадры

Также Politeka сообщала, что Тарзан пустился в пляс после самогона, пока Королева красила забор