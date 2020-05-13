Соцмережі в захваті від її вчинку

Дочка покійного російського гумориста Михайла Задорнова Олена розважається як може на карантині

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Олена в даний момент живе на Мальті і публікує звідти яскраві кадри.

На цей раз Олена Задорнова постала перед своїми шанувальниками абсолютно без одягу.

Нескромне фото спадкоємиця покійного Михайла Задорнова супроводила кількома рядками з вірша.

На опублікованому знімку можна побачити абсолютно голу Олену Задорнова, яка прикрилася лише однією гітарою, оскільки Instagram міг видалити її публікацію за порушення прав.

Користувачі неоднозначно відреагували на перфоманс Олени Задорнової: хтось її підтримав за сміливість, але були і такі коментатори, які заявили, що після такого фото вона не гідна носити своє прізвище.

"На мій погляд-талановито! Талановито і за змістом,і за «подачою» думки", "Ну чому зараз все вирішили оголятися? Гарний романтичний напівоголений образ, з якоюсь таємницею за цим, буде набагато ефектніше і миліше у жінок або мужнішою у чоловіків. Настільки неприємні голі тіла", "Чудове фото! Молодець!", "Природа відпочиває. На дітях..... Факт!" "Шедеврально", "Красиво, еротично", "Чоловік не забороняє, сміливо", - написали вони в коментарях під знімком.

Раніше ми розповідали, що Олена Задорнова посвітила своїми "диньками" в прозорій майці.

Так, з нагоди травневих свят дівчина поділилася кількома знімками. На першому вона позує на балконі. Дівчина стоїть у білій майці з глибоким декольте, закинувши руки за голову та виставивши груди вперед.

«Гаряче і гаряче», «Зважаючи на миле личко алкоголічка алкоголічка))», «Клас. Як завжди завзято, образно і чудово!», «Дивишся на вас і душа співає», «Слів немає, ну як так можна писати , дивуюся, дивуюся. Заздрю», «Красуня», - підтримали її фанати.

Нагадаємо, пророцтво Задорнова про Путіна сколихнуло росіян, відео.

Як повідомляла Politeka, пишногруда дочка Задорнова посвітила своїми «диньками» в тонкій майці: «Гаряче і гаряче»

Також Politeka писала, що внучка Боярського в тісному топіку потрусила на камеру своїм шостим розміром.