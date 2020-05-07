38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак во время интервью неожиданно выдала пикантную деталь из жизни с мужем, режиссером Константином Богомоловым

Как передает Politeka.net, Ксения брала интервью у актрисы Екатерины Варнавы, когда разговор зашел при интимное. Так, девушки начали обсуждать пикантные фото, которые получают в "директ" от настойчивых ухажеров.

Варнава пошутила, что ей прислали фото оголенного мужского достоинства, и Собчак тут же вспомнила, что недавно тоже получила такое. Более того, оказалось скандальная телезвезда до сих пор хранит снимок в телефоне.

"Мне прислали не так давно, когда карантин начался. До этого, я даже уже почувствовала... думаю, всем присылают "ч*ен", а мне не присылают. И тут мне прислали. Сейчас тебе покажу. Вдруг это один и тот же... Я сохранила, ну, когда мне еще пришлют?", - смеясь сообщила Ксения.

Варнава поинтересовалась, у нее в курсе ли муж и как он к этому относится.

Собчак потрясла ответом: "Да, я его разыграла. Я сделала вид, что... понимаешь? - Что это? - А я "ой, не могу рассказывать... не спрашивай" В общем была пятиминутка ревности"

Ранее мы сообщали, Собчак обескуражила публику, выставив фото с черным лицом. Это оказалась всего лишь косметическая маска, однако, видок у звезды был такой, что пользователи тут же кинулись язвительно комментировать.

"Я надеюсь это шоколад? А не то что я подумала 🙈"; "она что в го*не?"; "Просто до слез!!! 🤣 👍🏽"; "Красота, страшная сила 💟"; "Оу , откровенно 😅💪🏻 сначала шуганулась от телефона , а потом даже оценила шутку 👍🏻"; "Думала это фото моей бабушки", - писали в комментариях.

Напомним, Богомолов решил сбежать от Собчак и больно поплатился, видео расправы.

Как сообщала Politeka, Собчак напугала внешним видом на ночь глядя, Богомолову не позавидуешь.

Также Politeka писала, что мама Собчак грандиозно унизила Богомолова: "Вы пьяные!".