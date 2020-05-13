Популярна українська травесті Монро здивувала шанувальників розповіддю про те, хто допоміг їй «зробити» день, незважаючи на перебування в пробці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«#деньДрянь, просто тому що хтось не приймав рішення та не брав відповідальність за своє життя, розраховуючи, що саме якось буде, якось вирішиться і як - то станеться. У підсумку і вийшло - какнуто!» - говориться в повідомленні.

Так, Монро розповідає, що дві години стояла в пробці і неймовірно злилася з-за цього. Проте в якийсь момент в її машину постукав молодий чоловік з фразою: «Малишка, не бійся, прикурити не знайдеться?».

«Про травень гадище😆 Мене малою сто років не називали! З часів, коли на одному івенті, з п'яних очей, не зачепила одеського спортсмена, який розмовляв суміші тюремного сленг і пісень Тіматі. Ми розлучилися, як і зійшлися - швидко і по п'яні. Я протерла скло( яка приємна волога...) і негативно замотала головою. Мовляв, Немає», - підкреслюється в повідомленні.

Саме цей момент, за словами Монро, підняв їй настрій на цілий день.

«За місцем призначення я приїхала з півтора годинним запізненням, благо в телефонному режимі вдалося все вирішити. Але весь інший шлях я провела в приємні спогади: їх реально було більше, ніж го*на. Хоча і цього вистачило. Але толку його згадувати, повидлом воно вже не стане», - підкреслила вона.

Уточнимо, що на знімку Монро позує розвалившись на кріслі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Монро..ти просто найкраща дівчинка», «Размьішления не блондинки). Ви-удивительньі», «Читати вас одне задоволення», «Падший Ангел», - пишуть вони.

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