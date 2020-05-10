Одна из самых знаменитых травести, Монро, преподала многочисленным поклонникам урок стиля и красоты

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала новое фото, на котором предстала в длинном синем платье в пол с ассиметричным верхом, подхваченное широким красным поясом. Из аксессуаров на ней – длинные массивные серьги и браслет, а также перстень с камнем под цвет наряда, передает Politeka.net.

Волосы Монро спускаются по плечам крупными локонами.

Снимок звезда дополнила рассказом о том, чем живет на карантине и за чем скучает.

«Сегодня всю ночь снималась. Ой🤗 в смысле участвовала в процессе съемки. А то блюстители морали прицепятся за некорректную формулировку 😉 Вот только не запомнила, что снимали. Но точно не по*но. Это бы я запомнила🙈 Ну да. Снималась во сне», – пишет она.

Проснувшись, Монро побежала в гардеробную в поисках любимого трикотажного платья в пол, однако потом вспомнила, что сегодня воскресенья.

По словам артистки, за последние два месяца она возненавидела выходные, потому что так и не научилась бездельничать.

«Как и не научилась любить жаркое лето. И рыбу не люблю, кроме селедки, и волосы в стратегически важных зонах, и хамство не приемлю (хотя сама иногда грешу), и устрицы, и детский плач (хотя слабо себе представляю, чтобы кто-то обожал плач😒 и неважно чей: взрослый или ребенка). Много чего не люблю», – продолжает свою исповедь Монро.

Она напомнила всем, что сегодня – День матери, подчеркнула, что любит свою маму, и предложила подписчикам поздравить своих близких с этим праздником и поблагодарить их за возможность «быть здесь и сейчас».

Настоящее имя Монро – Александр Шевченко. В 2000 году он закончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности магистр химии высокомолекулярных соединений.

По его словам, близкие не осуждают выбор сына и его жизнь.

«Сегодня мы с родителями вообще не обсуждаем «эту» тему. Они все знают, видят меня по телевизору, в журналах, понимают, что это работа, которая превратилась в стиль жизни. Иногда проскальзывают какие-то фразы. Не более того. Я их воспитала! Жаль, что страну перевоспитаешь! Но будем стараться», – заявила Монро в одном из своих интервью.

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