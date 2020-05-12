Стало відомо про те, що загальна кількість банкоматів по території України скоротилася на кілька сотень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на звернення Національного банку України.

Так, за підсумками січня-березня нинішнього року, кількість банкоматів скоротилося на три сотні штук. Зараз їх кількість скоротилася до 56,6 тисяч банкоматів.

У Національному банку уточнили, що кількість іноземних банкоматів скоротилася на 200 штук. Кількість банкоматів «Приватбанку» на сто штук, а мережа приватних та державних банків (без "Приватбанку") залишилося незмінною.

Як повідомлялося раніше, з-за незрозумілого збою клієнт залишився без великої суми грошей.

За його словами, він хотів поповнити через термінал карту, вніс кошти, які так і не були зараховані на рахунок.

тобто, після користування терміналом у клієнта зникли 23 тисячі.

"Добрий день, 07.05.2020 прийшов покласти гроші в термінал: вставив картку, авторизировался, ввів номер картки одержувача все вірно (так як висвітилося потрібне ім'я та прізвище), вставив пачку купюр в купюроприймач (23300), після чого банкомат довго перераховував гроші і в кінці викинув помилку на екран, і повернув картку. Гроші на рахунок одержувача і мені на карту теж не прийшли, і ніякого чека банкомат не видав", - розповідає незадоволений клієнт.

Він одразу звернувся на гарячу лінію, де з співробітником Приватбанку склав заявку на повернення коштів, але грошей так і не побачив.

Нагадаємо, масова блокування рахунків, ПриватБанк дістався до зарплатних карт.

Як повідомляла Politeka, рахунки українців блокуються, важливе звернення Приватбанку.

Також Politeka писала, що гроші з карток українців списують двічі, ПриватБанк зробив заяву.