Багато хто з таким зіткнувся

Дворазова чемпіонка світу з бальних танців Олена Шоптенко поділилася з шанувальниками проблемою, яка виникла у неї після закінчення карантину

Головна красуня проекту «Танців з зірками» опублікувала у себе в Instagram фото, на якому вона виглядала замученою, втомленою і трохи засмученою, передає Politeka.net. Хореограф показала себе без краплі макіяжу в домашній обстановці і поділилася неприємністю з особистого життя.

«Перед вами людина, яка наївно думала, що зможе потрапити на манікюр без попереднього запису хоча б на цьому тижні. Ну що, дівчатка, хто крайній?», - написала зірка.

За півгодини її фото оцінили більше 1,5 тисяч осіб. В коментарях шанувальниці підтримали Шоптенко та розповіли про свою ситуацію.

«На початку карантину був ажіотаж на гречку, тепер прийшов час манікюру», «У деяких майстрів вже на місяць все розписано», «4 квітня взяла телефон і записалася скрізь на травень», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, 12 травня в Україні трохи послабили карантин, дозволивши працювати низці установ, у тому числі салонам краси. Правда, всім їм потрібно дотримуватися санітарних вимог.

Крім цього, дозволили працювати літнім терасам кафе, відкрили парки і сквери, музеї, бібліотеки. Також дозволили тренування в командних видах спорту.

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