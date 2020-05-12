Дворазова чемпіонка світу з бальних танців Олена Шоптенко поділилася з шанувальниками проблемою, яка виникла у неї після закінчення карантину
Головна красуня проекту «Танців з зірками» опублікувала у себе в Instagram фото, на якому вона виглядала замученою, втомленою і трохи засмученою, передає Politeka.net. Хореограф показала себе без краплі макіяжу в домашній обстановці і поділилася неприємністю з особистого життя.
«Перед вами людина, яка наївно думала, що зможе потрапити на манікюр без попереднього запису хоча б на цьому тижні. Ну що, дівчатка, хто крайній?», - написала зірка.
За півгодини її фото оцінили більше 1,5 тисяч осіб. В коментарях шанувальниці підтримали Шоптенко та розповіли про свою ситуацію.
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«На початку карантину був ажіотаж на гречку, тепер прийшов час манікюру», «У деяких майстрів вже на місяць все розписано», «4 квітня взяла телефон і записалася скрізь на травень», - пишуть користувачі мережі.
Як відомо, 12 травня в Україні трохи послабили карантин, дозволивши працювати низці установ, у тому числі салонам краси. Правда, всім їм потрібно дотримуватися санітарних вимог.
Крім цього, дозволили працювати літнім терасам кафе, відкрили парки і сквери, музеї, бібліотеки. Також дозволили тренування в командних видах спорту.
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