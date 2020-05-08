Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко спокусила формами в легкому платті

Красуня постала у красивому вбранні, яке виділило всі достоїнства її красивої фігури, пише Politeka.net.

Шоптенка була в чорному облягаючому платті, яке обтягнуло її груди і тонку талію. Низ наряду був мереживним, прозорим і з бахромою.

Зірка блиснула стрункими ніжками на підборах.

Олена вигнулась, виставивши п'яту точку. Зірка поклала одну руку на поперек, а іншу - за голову.

Шоптенко розпустила волосся, вона посміхнулася і подивилася в сторону.

В пості хореограф зізналася, що стала аналізувати свої уроки танців, які вона проводить в інтернеті для своїх підписників.

"Я зловила себе на думці, що ми дійсно пройшли всю латиноамериканську програму бального танцю і не до кінця торкнулися європейської. Я вже мовчу про сучасну хореографію!", - написала зірка.

На думку Олени, європейську програму танців несправедливо не дооцінюють, тому красуня запропонувала провести уроки.

"Завтра я б хотіла потанцювати фокстрот! Найелегантніший і одночасно грайливий танець європейської програми. Дуже люблю його за легку джазову вдачу 😁 Звичайно я буду стилізувати його в домашніх умовах 😅", - написала українська знаменитість.

За 40 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Це найкраще фото", "Вухууу💃🏾готувати сукні-каблучки?))", "Я теж дуже хочу, а у скільки це буде?", "Підтримую) хочемо румбу, самбу) хоча б у стрічці", "Сексуальна", "Мені дуже подобається танго", "Красунечкааа нереальна 😻😻💐🤍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

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