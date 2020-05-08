Відомий український хореограф, учасниця популярного шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко спокусила формами в легкому платті 

Красуня постала у красивому вбранні, яке виділило всі достоїнства її красивої фігури, пише Politeka.net

Шоптенка була в чорному облягаючому платті, яке обтягнуло її груди і тонку талію. Низ наряду був мереживним, прозорим і з бахромою. 

Зірка блиснула стрункими ніжками на підборах. 

Олена вигнулась, виставивши п'яту точку. Зірка поклала одну руку на поперек, а іншу - за голову. 

Популярні новини зараз

Фаворит Данилко приголомшив зовнішнім виглядом у звичайному житті, особисті кадри: "Чорнява Рапунцель"

Ані Лорак, Кіркорова і Малахова викрили в розпусті, дійшло до виклику лікарів: кадри гульні

Відділення Приватбанку закриють по всій Україні: важливе попередження для клієнтів

"Укрзалізниця" запускає поїзди: куди зможуть їздити українці, важливе уточнення
Показати ще

Шоптенко розпустила волосся, вона посміхнулася і подивилася в сторону. 

В пості хореограф зізналася, що стала аналізувати свої уроки танців, які вона проводить в інтернеті для своїх підписників. 

"Я зловила себе на думці, що ми дійсно пройшли всю латиноамериканську програму бального танцю і не до кінця торкнулися європейської. Я вже мовчу про сучасну хореографію!", - написала зірка. 

На думку Олени, європейську програму танців несправедливо не дооцінюють, тому красуня запропонувала провести уроки. 

"Завтра я б хотіла потанцювати фокстрот! Найелегантніший і одночасно грайливий танець європейської програми. Дуже люблю його за легку джазову вдачу 😁 Звичайно я буду стилізувати його в домашніх умовах 😅", - написала українська знаменитість. 

За 40 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів. 

"Це найкраще фото", "Вухууу💃🏾готувати сукні-каблучки?))", "Я теж дуже хочу, а у скільки це буде?", "Підтримую) хочемо румбу, самбу) хоча б у стрічці", "Сексуальна", "Мені дуже подобається танго", "Красунечкааа нереальна 😻😻💐🤍", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко приголомшила розповіддю про «Танцях з зірками».

Також Politeka писала, що головна красуня «Танців з зірками» вразила фігурою в купальнику.