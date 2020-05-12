42-річна українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, презентувала новий кліп "Besame Mucho", заради якого зважилася постати в екстравагантному вигляді

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram постер, пов'язаний з її новою музичною роботою. Камалія з пишною зачіскою з красиво укладених світлих локонів, в смугастому светрі і фіолетових чобітках з'явилася в оточенні кількох м'язистих красенів без сорочок.

При цьому незрозуміло, чи є на ній хоч якісь шорти або нижня білизна - складається враження, що Камалія втратила голову, а заодно і штани, поруч з накаченими моделями - "захотілося солоденького".

"У мене і на карантині справ по вуха. Запрем'єрила «Besame Mucho» і поділилася подробицями нашої самоізоляції для @radiopyatnica ✌🏻", - підписала знімок зірка.

Раніше ми повідомляли, Камалія опублікувала сімейне фото - з 64-річним чоловіком та 7-річними доньками-близнючками. На обличчях у всього сімейства були захисні маски з цікавим принтом - мультяшними посмішками. Камалія з рідними позувала на кухні, всі були одягнені по-домашньому: на артистці чорна футболка з малюнком, на чоловікові біло-синій смугастий світшот, а на маленьких донечках - рожеві фартухи і райдужні футболки.

Камалія вирішила закликати до совісті українців: "Друзі, сьогодні весь світ опинився в дуже складному становищі, але, я впевнена, нам допоможе це все пережити тільки доброта!! Поряд з кожним з нас живуть люди з групи ризику, медики, воюючі на «передовій» з вірусом, нужденні люди... допоможіть нужденному сусідові, придбайте їжу, ліки, засоби індивідуального захисту, підвезіть медичних працівників".

Нагадаємо, українська співачка показала чоловіка-мільярдера і красунь-дочок.

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