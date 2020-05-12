25-річна українська актриса і гумористка, зірка "Квартал 95" Лера Товстолес запаморочила голову диким танцем - від радості, що нарешті вийшла на роботу після карантину
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як збиралася на роботу "до" і "після" ізоляції (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, якщо раніше артистка чіпляла на себе "все, що випаде з шафи", не особливо парячись над своїм зовнішнім виглядом, лише б швидше. То тепер з вбиральні з'явилася просто богиня - в білому топі, чорних вузьких шортиках до колін, такого ж кольору піджаку і червоних шпильках. Після ефектної появи Лера на радощах високо задерла ногу, потім повисла на дверях, зігнулась удвоє і станцювала тверк - дико трясучи "п'ятою точкою".
Звичайно, це самоіронія.
"Сьогодні мій перший офіційний робочий день після карантину) Всім бажаю продуктивних днів і не забувати, що карантин ще триває, так що граємо за правилами, але радіємо ослаблениям 🥂⛵️", - підписала кадри Товстолес.
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"Лера, ти і так збиралася раніше на роботу, як на другому відео😅❤️"
"Ну божевільна... І...красива!"
"Як я тебе розумію, я так само в магазин збираюся 😂👌🏻"
"Тверк👏🏻"
Раніше ми повідомляли, зірки "Жіночого кварталу", включаючи Товстолес і її колег Віру Кекелію, Марту Адамчук, Еліну Мбані, Олександру Машлятіну та інших, підтримали вибуховий "челендж-бійку", коли нібито потрібно наносити удар по уявному ворогові. Цей удар передається по ланцюжку.
"Типова ситуація, як ми боремося за ролі» 😝😝😝", - йдеться у підписі.
Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.
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