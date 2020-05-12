Перший день на роботі після карантину

25-річна українська актриса і гумористка, зірка "Квартал 95" Лера Товстолес запаморочила голову диким танцем - від радості, що нарешті вийшла на роботу після карантину

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як збиралася на роботу "до" і "після" ізоляції (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, якщо раніше артистка чіпляла на себе "все, що випаде з шафи", не особливо парячись над своїм зовнішнім виглядом, лише б швидше. То тепер з вбиральні з'явилася просто богиня - в білому топі, чорних вузьких шортиках до колін, такого ж кольору піджаку і червоних шпильках. Після ефектної появи Лера на радощах високо задерла ногу, потім повисла на дверях, зігнулась удвоє і станцювала тверк - дико трясучи "п'ятою точкою".

Звичайно, це самоіронія.

"Сьогодні мій перший офіційний робочий день після карантину) Всім бажаю продуктивних днів і не забувати, що карантин ще триває, так що граємо за правилами, але радіємо ослаблениям 🥂⛵️", - підписала кадри Товстолес.

"Лера, ти і так збиралася раніше на роботу, як на другому відео😅❤️"

"Ну божевільна... І...красива!"

"Як я тебе розумію, я так само в магазин збираюся 😂👌🏻"

"Тверк👏🏻"

Раніше ми повідомляли, зірки "Жіночого кварталу", включаючи Товстолес і її колег Віру Кекелію, Марту Адамчук, Еліну Мбані, Олександру Машлятіну та інших, підтримали вибуховий "челендж-бійку", коли нібито потрібно наносити удар по уявному ворогові. Цей удар передається по ланцюжку.

"Типова ситуація, як ми боремося за ролі» 😝😝😝", - йдеться у підписі.

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