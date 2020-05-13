39-річна світська левиця і скандальна телеведуча Періс Хілтон розбурхала яскравим спокусливим образом

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram яскраве фото, передає Politeka.net. Красуня одягла рожеву міні спідницю і мікро топ в блискітках. На шию вона одягла дорогоцінний нашийник, а на обличчя сонцезахисні окуляри. Хілтон перебувала на задньому сидінні розкішного рожевого автомобіля. Вона покрутилася в ньому таким чином, щоб вибрати найбільш вдалий ракурс для фото.

Судячи з усього, це один з архівних знімків зірки. Періс в черговий раз взялася за свої старі знімки.

«Так гламурно», «Барбі», «Ти виглядаєш так стильно», «Буквально ідеально», «Так дивно і чудово», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон поділилася фото в сукні з глибоким декольте, яка ледь прикрила її округлі форми. В руках у зірки був телефон. Образ вона доповнила сонячними окулярами і намистом.

Як відомо, Хілтон довгий час була потенційною спадкоємицею найбільшої в світі мережі готелів «Hilton Hotels». Вона є правнучкою засновника цих готелів Конрада Хілтона. Втім, широко відомою вона стала завдяки своєму світському життю і скандалам.

Нагадаємо, що Періс Хілтон в мереживних трусиках засвітила найсмачніші місця: Мерилін Монро таке і не снилося.

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