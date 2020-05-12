Популярна мексиканська модель журналу Playboy Кассандра Сьєнега поділилася свіжою порцією яскравих спокусливих фото

Зірка чоловічих журналів опублікувала їх на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Модель була одягнена в обтягуючий спортивний костюм. Короткий топ ледве вміщав її неосяжні груди, які ледь не випадали з нього. Свої пишні стегна красуня обтягла лосинами, які зробили акцент на її «п'ятій точці». Кассандра крутилася на всі боки, щоб показати свою фігуру у всій красі. На останньому фото вона злегка надула губки.

«Я єдина, в кого 5-річне почуття гумору», - пожартувала модель під постом.

В коментарях їй залишили безліч компліментів з приводу її зовнішності та таланту бути самою собою.

"Пожежа", «Дуже мило», «просто Вау вау», «Сумне обличчя потребує обіймів», «Ви дійсно дуже гарна. Дух захоплює від вашої краси. Абсолютно неймовірна, і я б сказав, що хтось забрав вашу улюблену іграшку, і ви хочете знову з нею погратися», «Добре, ви можете їсти морозиво», «Гаряча як завжди, дорога», «Абсолютно не дитяче! У кожного є прекрасна дитина всередині.. просто ВИ дозволяєте цій дитині виходити частіше», - пишуть користувачі мережі.

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