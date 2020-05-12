35-річний український актор, ведучий "Євробачення" і фіналіст шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук відверто розповів, чим таким захоплюючим займався під час ізоляції

Як передає Politeka.net, зірка опублікував у своєму мікроблозі в Instagram архівне фото, зроблене на яхті. Володимир у світлих штанях, сірій футболці та сонцезахисних окулярах розташувався по-турецьки на носі човна. Оточений водою, ведучий з серйозним виразом обличчя спрямував свій погляд кудись убік.

Остапчук поділився своїми думками з приводу карантину і чесно зізнався, що байдикував весь цей час.

"Особисто я, друзі, боюся виходити з карантину) Тому що всі такі розумні стали, начитані. Кажуть на п'яти мовах, грають на арфі і збирають пазли на 8 тис штук. Судячи з ваших сторіз 😉 Щоб ви розуміли - я за цей час навіть штани від футболок в шафі не розклав окремо🤦🏻‍♂️ А що корисного ви зробили за ці 2 місяці?", - поділився Володимир.

За годину пост зібрав майже 6 000 лайків і безліч коментарів. Деякі користувачі пропустили самоіронію Остапчука, звернувши увагу лише на його "брудні кеди".

"добре, що ми нічого шкідливого не зробили 🤣"

"Нічого😂😂😂😂 тільки одні уроки"

"Чекаю коментарі про «брудні кеди»😂"

"Краще запитати: що ви так і не зробили🤦🏻‍♀️🤣"

"Красунчик"

"Засрала свій будинок остаточно 🤣"

"Фуф, ну не одна я така!!!🤣"

Раніше ми розповідали, як Остапчук висміяв "карантинні будні" українців, знявши пародію «Нудно» на хіт «UNO» групи Little Big. У кадрах Володимир з'явився на 15 кілограм товстішим й в компанії гумової жінки. Цим він хотів показати, що розважається вдома, як може. Разом зі своєю «подругою» Володимир грав у приставку і, як він сам зазначив, "підбухував".

Нагадаємо, Остапчук без одягу розбурхав зовнішнім виглядом, Різатдінова не стрималася.

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