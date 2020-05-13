Американська світська левиця Кім Кардашьян є сучасною іконою стилю, тому мільйони дівчат по всьому світу намагаються її наслідувати
Але деякі жінки не зупиняються на простому копіюванні, перетворюючи себе в справжніх близнят Кім. Politeka.net згадала найвідоміших двійників Кардашьян зі всього світу.
41-річна сербська поп-співачка Олена Карлеуша в гонитві за зовнішністю Кім Кардашьян явно перестаралася з пластикою. Одна з найпопулярніших співачок Південно-Східної Європи не може зупинитися, постійно вдосконалюючи своє тіло і обличчя.
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Американську модель Каміллу Осман можна назвати молодою копією Кім Кардашьян. Відомо, що дівчина навіть особисто знайома зі своїм кумиром. У красуні пишна фігура, яка сильно схожа на фігуру Кардашьян.
Кубинська версія американської зірки Клаудія Сампедро не тільки схожа на Кім зовні, але навіть зустрічалася з її колишнім хлопцем. Фітнес-модель дуже сильно схожа на Кім. Особливо, коли та була блондинкою.
Хорватська б'юті-блогер Олена Пежич в гонитві за зовнішністю інстадіви зробила собі кілька операцій. Щоб бути схожою на Кардашьян, вона використовує секрети і хитрощі суперзірки.
Маловідома американська актриса вірменського походження Тені Паносян здобула популярність завдяки схожесті з Кардашьян. Красуня і не проти.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян та її дочка наділи однаковий одяг і вразили схожістю: "Близнята".
Як повідомляла Politeka, спекотна Кім Кардашьян спустила халатик і посвітила своїми принадами: кращий ракурс.
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