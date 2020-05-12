38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак своей необдуманной выходкой нарвалась на новый скандал

Так, Собчак вместе со своим супругом, режиссером Константином Богомоловым и сыном Платоном отправились в гости на 9 Мая к музыканту Дмитрию Маликову, наплевав на карантинные ограничения. В сторис в Instagram Ксения написала, что они «впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам».

Как пишут российские СМИ, гости ели изысканные блюда, пили дорогие напитки по 110 тысяч рублей за бутылку и организовали небольшой концерт.

При этом Собчак противоречит самой себе. На днях она разразилась гневным постом в Инстаграм по поводу тех, кому "закон не писан" - видите ли, ходят на улице и не сидят дома, передает Politeka.net.

"Нашим согражданам закон не писан... Сказано: сидите дома! Нет же... все гуляют:( на улицах толпы народа. Свежим воздухом, говорите, подышать вышли? Вот вам план идеальной "прогулки" во время карантина: надеваете все лучшее сразу, укладка и яркий макияж - тоже MUST!!! И уютно усаживаетесь максимально близко к очистителю воздуха. Ощущение - как будто вы на берегу Байкала;)", - написала Собчак.

Эти слова зацепили пользователей, которые тут же накинулись на Ксению с возмущением, упрекая в том, что она сама нарушает правила.

"А 'Ксю' сидит дома или она других кровей???😁"

"Мать сума сошла"

"А ты бл*дь царица дома сидишь?? Ну конечно"

"Вы так пишите, потому что лично сами дома не сидите!!! 👎😁😂а эта заметка очередная реклама чистой воды!"

"Кто бы говорил, Ксения Анатольевна, кто бы говорил! Не Вы ли сами шатаетесь по Москве, да друзьям?!"



"Ты на этой теме бабок себе не срубишь особо . Кому нужен этот кусок го*на электронного если жрать нечего !... Так что Ксения , иди ка ты в пиз*у со своими законами писанными , сами их исполняйте сначала , а потом людям навязывайте"

"а чем отличается «обычный несознательный человек»,ходящий по улице без маски от Вас,снимающей свои репортажи?Например с Гудковым,в кругу других людей,в кафе,барбершопе(масок на вас я не наблюдал),хотя не,наверное где-то рядом стоял ваш очиститель/увлажнитель воздуха 🤪Попахивает лицемерием конечно"

"Ксения, Вы тоже ходите везде. Или Вы к Маликову переехали?"

"Эх,Ксюша! Посмотрела интервью с Варнарвой-😂 ....И сидеть тебе в камере на соломе!!! Ужас! Думала - повзрослела,для сына примером будешь... 😢"

Ранее мы сообщали, как певец Филипп Киркоров, начхав на карантин, шумно отпраздновал 53-летие в кругу семьи и друзей, в частности вместе с ним отгуляли Николай Басков и Ани Лорак. Впоследствии пользователи обвинили Киркорова и его гостей в разврате.

Напомним, Богомолов решил сбежать от Собчак и больно поплатился, видео расправы.

Как сообщала Politeka, Собчак напугала внешним видом на ночь глядя, Богомолову не позавидуешь.