Голлівудська актриса Ольга Куриленко, відома своїм українським походженням і роллю дівчини Бонда, зробила скандальне зізнання

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість зізналася в Instagram, що в ній немає "української крові". Її слова викликали бурхливе обговорення в соціальній мережі.

Ольга Куриленко спеціально до святкування 9 травня опублікувала фото маленького сина Олександра поруч з картонним танком. Хлопчик намалював на корпусі зірки, як на радянській бойовій техніці.

"Happy Victory in Europe Day! А для наших з завтрашнім Днем Перемоги!", - підписала знімок "дівчина Бонда".

Передплатники поцікавилися в коментарях, кого саме Ольга Куриленко назвала "Нашими"?. Актриса пояснила, що до таких належать країни, які входили до СРСР і брали участь у Другій світовій війні. А після додала в коментарях: "Я не українка, я слов'янка".

Користувачі розкритикували Куриленко і звернули увагу, що "слов'яни" - це не національність, а етнос. Багато хто навіть пригрозили відписатися з-за такого ставлення до українських коренів. У відповідь актриса розкрила подробиці свого походження:

"Мій тест ДНК показав інші країни. Серед них Росія, Білорусь і Польща", - заявила зірка Голлівуду.

Актриса додала, що не соромиться України. У той же час, вона визнає результати тесту, які її саму теж порядком здивували. Ольга Куриленко підкреслила, що її не особливо хвилює походження.

"визначають Національність по крові адже правда? Так от я не 100% українка. А тест ДНК показав що Української крові у мене взагалі немає. Сорі. Мені взагалі-то все одно. Але тест так показав. Я сама здивувалася", - написала вона своїм співрозмовникам в соціальній мережі.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда відмовилася від білизни заради жаркого кадру, видно все: «Божественно».

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