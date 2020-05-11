Популярна співачка Віра Брежнєва поділилася зворушливим знімком зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе
Фото в честь його дня народження зірка опублікувала у себе в соцмережах, пише Politeka.net. На знімку Брежнєва стоїть обличчям до Меладзе, її очі закриті. Костянтин цілує дружину у чоло, і теж прикриває очі. Судячи по фото, на Брежнєвій немає ніякого одягу – видно її голі плечі і частину грудей. Невеликі лямки натякають на те, що на ній білизна.
«День Народження Генія», - коротко підписала співачка свій пост, опублікувавши дуже особисте і інтимне фото.
За годину пост зірки зібрав майже 65 тисяч лайків. В коментарях всі приєдналися до привітань Віри, а також залишили компліменти їх парі.
«Удачі Віра тобі», «З іменинником», «Ух…яка ніжність», «Красиві)», «Класні такі», «Яка зворушлива фотографія. Щастя вам», «Які ви офігенні! З Днем Народження», «Ви чудові!», «Супер», - пишуть користувачі мережі.
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Як відомо, 11 травня Меладзе виповнилося 57 років. Він відомий композитор і автор пісень. Крім цього, Меладзе займається продюсуванням ряду музичних проектів, серед яких найвідоміший – група «Віа Гра». Саме в цій групі співала Віра Брежнєва, з якою Меладзе довгий час зустрічався таємно.
Нагадаємо, що Брежнєва з Меладзе налякали знівеченими обличчями, пару не впізнати: «Жах. Взагалі не весело».
Як повідомляла Politeka, постарілий Меладзе здивував зовнішнім виглядом, "коханка" випередила Брежнєву: "Щоб муза завжди була...".
Також Politeka писала, що втомлена Брежнєва вразила видом без макіяжу: "Віра, на вулиці не впізнають!".