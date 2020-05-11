Співачка Віра Брежнєва розповіла про драму в своїй сім'ї

Кар'єра позначилася на вихованні дочок. Так, старша спадкоємиця співачки Софія живе в США і бачаться вони зараз тільки завдяки Інтернету.

Брежнєва зізналася, що коли Соня була дитиною, вона страждала від дефіциту уваги з боку матері. У артистки тоді був дуже щільний графік, займатися вихованням дочки вона намагалася дистанційно.

«Ми подаємо приклад своїм дітям, але в житті не завжди виходить добре. У молодшої дочки режим наслідування працює більше. А Соня коли росла мало мене бачила, щоб чогось вчитися біля мене. Тепер спілкуємося по відеозв'язку від години і більше», — зізналася співачка.

Брежнєва розповіла також, що дуже довго намагалася привчити дочку до здоровому способу життя і правильному харчуванню. Однак, опинившись у США, Соня якийсь час харчувалася шкідливою їжею.

«В Америці складно з правильним харчуванням, там превалює фастфуд. Соня потрапила в цей вир, коли чотири роки тому переїхала. Але зараз вона каже, що я була права», — розповіла співачка.

Брежнєва додала, що молодша дочка також не проти поласувати чимось шкідливим. Іноді їй у цьому потурає і чоловік артистки Костянтин Меладзе.

«Я не купую додому шкідливих продуктів. Іноді чоловік з Сарою потай від мене купують, але їх запасів не вистачає надовго. Але я не буду говорити дорослому чоловікові, що йому є. Правда, я Кості завжди вибір пропоную і намагаюся робити для нього більш здорову їжу», — зазначила співачка.

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