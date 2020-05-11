Екс-ангел «Victoria’s Secret» Кендіс Свейнпол поділилася атмосферними знімками з пляжу
Свіже фото модель опублікувала в Instagram, пише Politeka.net. На фото красуня одягнена в світлі джинси і блакитну сорочку. На голову дівчина одягла в'язану шапку. Свейнпол пустувала і зображала різні фігури на піску. А на одному з фото вона розстебнула сорочку, засвітивши живіт і частину грудей.
За день пост моделі зібрав майже 150 тисяч лайків. В коментарях її почали хвалити.
«Дуже цікаво», «Мило», «Досконала у русі», «Це такі чудові фото», «Неймовірно… здається, там досить холодно», «Ангел в блакитній лагуні», «Чудова», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол блиснула ідеальним тілом в одних трусиках і сорочці, яку вона зав'язала під грудьми. 31-річна модель сіла на мотоцикл засвітивши свої округлі стегна і засмаглу шкіру. Крім цього, красуня посвітила сталевим пресом.
Також нещодавно Свейнпол позувала на камеру в спокусливому купальнику. Модель стояла спиною, демонструючи свої ідеальні вигини. Плавки були сильно натягнуті вгору, у результаті чого в кадр потрапили пружні сідниці чарівного ангела. Красуня сховалася за листям, що зробило її фото ще пікантніше.
Нагадаємо, що Кендіс Свейнпол оголилася заради пікантних кадрів: «Справжня тигриця».
Як повідомляла Politeka, Кендіс Свейнпол зняла купальник і показала бездоганне тіло: "Зовсім не соромно".
Також Politeka писала, що Кендіс Свейнпол випятила на камеру свої головні "солодощі": "без білизни ще краще".