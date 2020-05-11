Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла здивувала відвертими кадрами

На фото Алла позує на кушетці і прикрила своє тіло тільки чорним рушником. Іншого одягу на ній не було. Добкіна зробила губки качечкою і зняла сама себе на телефон, показуючи безліч татуювань, які під одягом зазвичай не видно. Волосся у знаменитості в цей раз було зібране у хвіст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під фотографією. Все із-за того, що Алла викинула знімок в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що дочка українського політика Михайла Добкіна Алла показала сімейні кадри з батьком.

цього разу Алла стояла в куртці і чорних штанях на вулиці, а волосся у неї були розпущені. Поруч стояв Добкін в куртці, толстовці, штанях і кепці, показує два пальці вгору. Дочка в цей момент його поцілувала в неголену бороду. Фото вийшло сімейний і ніжним.

Повідомлялося, що спадкоємиця скандального депутата Михайла Добкіна Алла поділилася новим знімком на карантині.

Дочка екс-нардепа Алла Добкіна намагається тримати зв'язок зі своїми передплатниками у соціальних мережах.

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