Відомий український шеф-кухар, переможець кулінарного шоу МастерШеф Євген Клопотенко розповів, як приготувати рис з незабутнім смаком

Свіжий рецепт він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. За словами шеф-кухаря, звичайний рис може бути нереально смачним, якщо приготувати різотто.

Для приготування різотто вам знадобиться:

15 грам вершкового масла,

40 грам цибулі,

120-150 грам рису,

50 мл білого вина,

500-600 мл овочевого або курячого бульйону,

морепродукти (замість них можна взяти курку, гриби або овочі).

На сковороді потрібно розтопити вершкове масло, обсмажити на ньому цибулю і додати сирий рис. Клопотенко радить брати для різотто рис карнаролі, але підійде і звичайний. Через кілька хвилин до рису потрібно додати секретний інгредієнт – біле вино.

«Коли алкоголь під дією вогню стане летючим і почне грайливо лоскотали ніздрі - час додавати бульйон (овочевий або курячий)», - розповідає Клопотенко.

Бульйон потрібно вливати невеликими порціями по мірі того, як рис буде вбирати його. Тим часом на сковороді потрібно обсмажити морепродукти або їх заміну (курку, овочі). Для аромату можна додати часник.

Коли рис готовий, потрібно посипати його пармезаном і додати готові морепродукти.

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