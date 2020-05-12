Американська фітнес-модель Ана Чері завжди вигідно демонструє достоїнства своєї фігури

Красуня часто публікує фото в Instagram, де красується в різних гарячих нарядах, повідомляє Politeka.net.

Так, на одному з останніх фото постала зірка в домашньому, але при цьому гарячому, стилі. Красуня була в короткому топі з глибоким декольте, звідки ледве не вивалювалися пружні груди.

Топік був з довгими рукавами і резинкою в районі талії. Наряд піднявся, засвітивши тонку талію і пружний живіт. Таку дівчину не забудеш!

На талію трохи перемістилися рожеві міні-шорти, які також виділили пружні сідниці знаменитості.

Гарні ніжки і сідниці важко не помітити.

Крім того, грайлива модель натягла на ноги високі гольфи, які ідеально сіли на її накачаних ніжках.

Ана сперлася об поруччя. Зірка зробила високий хвостик з кучерявого волосся, з кінчиком якого вона грала в руці. Чолка ледь не падала в очі.

Модель зробила легкий макіяж з соковитими губами і пишними віями.

"Настрій понеділка ☕️🖤 Сподіваюся, що початок цього тижня у вас хороший! Розкрию маленький секрет.... на цьому тижні у мене день народження 😜👑🎂 # 16", - підписала знімки Ана.

Майже за годину пост зібрав близько 50 тисяч лайків та багато коментарів.

Нагадаємо, Ана Чері випнула вперед принади з халатика, спустивши його з плечей.

Модель ледь не впустила домашній одяг і не показала, що під ним приховує. Хоча і так видно, як випирають її форми.

Ана розпустила хвилясте волосся і дивилася в камеру, рухаючись разом з камерою.

Кадри вийшли дуже спокусливими, на що, ймовірно, і розраховувала модель.

Нагадаємо, що роздягнена Ана Чері прикрилася руками, але це не допомогло: кадри зухвалості.

Як писала Politeka, пишногруда Ана Чері спокусила великими розмірами в маленькому топі: "Хочеться поцілувати".

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