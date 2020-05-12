34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", постала перед шанувальниками у ніжному образі

Красуня активно веде сторінку в Instagram, на якій публікує свої гарячі фото, передає Politeka.net. На одному з останніх знімків блондинка з'явилася в спокусливому, але при цьому в ніжному образі.

Котова з'явилася в рожевій піжамі: сорочка на ґудзиках була з глибоким декольте, яке не прикривало види на форми.

Також Котова наділа крихітні шортики, завдяки яким можна помилуватися стрункими ніжками.

У руках модель тримала келих з шампанським. Вона зробила губки "бантиком" і подивилася в сторону.

В пості співачка розповіла про правила етикету. Так, наприклад, не можна тиснути руку сидячи, а сумку потрібно носити на лівому плечі, щоб права завжди була вільна для рукостискань і так далі.

"Які з цих правил ти бачиш вперше?", - в кінці поцікавилася Котова.

За 14 хвилин пост зібрав понад 500 лайків.

"Досконалість 😍", "😍😍😍😍😍Найкласніша. Найкрасивіша. Найпривабливіша дівчина. Супер", "В ліфт заходити варто чоловікові, а потім жінці , а при виході навпаки 😀", "За столом одне правило 😂😂їж пий скільки влізе", "Краса. Просто бомба 🔥🌹", "Всі правила бачу вперше. Мені здається це формальності. А як я повинен вітатися, якщо сідаю в тачку?", "Кррррасуня!!🤩", "Привіт Таня!🙂 Що стосується етикету, то я люблю, як на Русі відламувати хліб, а не нарізати його. Але якщо у мене з'явиться дівчина, така як ти Таня, то готовий дотримуватися всіх твоїх правил", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".

Як повідомляла Politeka, Тетяна Котова засвітила пишне декольте в спальні: «Яка бажана».