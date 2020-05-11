Відомий британський ресторатор і шеф-кухар Гордон Рамзі розкрив рецепт ідеального курячого шашлику

Як передає Politeka.net, рецепт був опублікований на його офіційному порталі.

Спершу потрібно підсмажити 50 грамів кедрових горіхів на середньому вогні протягом п'яти хвилин. Як запевняє професіонал, їх потрібно постійно підмішувати, щоб вони не пригоріли.

Після того, як горіхи підсмажилися, їх потрібно викласти на тарілку і перейти до часнику (один зубчик). Після чищення Гордон Рамзі рекомендує його "прогнати" через часникодавку. Якщо хтось використовує перець чилі, то краще видалити з нього насіння і нарізати маленькими смужками.

Пізніше в блендер потрібно закинути підсмажені горіхи, часник, 50 г пармезану, чилі і 200 грамів в'ялених томатів в оливковій олії. Для маринаду знадобиться ще близько 175 грамів масла, тому Рамзі рекомендує ще підлити його, якщо в банці недостатньо.

Цю суміш потрібно перелити в миску. Пізніше слід нарізати на шматки півкіло курячих стегенець, занурити їх в маринад, ретельно перемішати і відправити в холодильник на одну годину.

Потім мариноване м'ясо можна насадити на шпажки і смажити на грилі по п'ять хвилин на кожній стороні. Щоб додати вишуканості, Гордон Рамзі рекомендує прикрасити готовий шашлик січеною петрушкою.

Медики запевняють, що правильно приготований шашлик знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань і артриту. Більш того, це блюдо вважається дієтичним, оскільки воно запікається, а не смажиться.

Але шашлик вживати потрібно з розумом, оскільки скоринка на м'ясі може містити канцерогени, що викликають онкологію. Це блюдо не рекомендують літнім людям, у яких проблеми з печінкою і нирками.

Варто також нагадати, що зараз українцям заборонено влаштовувати пікніки і смажити шашлики в умовах пандемії китайського вірусу. Порушників правопорядку загрожують штрафи від 17 тисяч гривень.

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