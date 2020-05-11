Известный британский ресторатор и шеф-повар Гордон Рамзи раскрыл рецепт идеального куриного шашлыка

Как передает Politeka.net, рецепт был опубликован на его официальном портале.

Сперва нужно поджарить 50 граммов кедровых орехов на среднем огне на протяжении пяти минут. Как уверяет профессионал, их нужно постоянно подмешивать, чтобы они не пригорели.

После того, как орехи поджарились, их нужно выложить на тарелку и перейти к чесноку (один зубчик). После чистки Гордон Рамзи рекомендует его "прогнать" через давилку. Если кто-то использует перец чили, то лучше удалить из него семена и нарезать маленькими полосками.

Позже в блендер нужно закинуть поджаренные орехи, чеснок, 50 г пармезана, чили и 200 граммов вяленых томатов в оливковом масле. Для маринада понадобится еще около 175 граммов масла, поэтому Рамзи рекомендует еще подлить его, если в банке недостаточно.

Получившуюся смесь нужно перелить в миску. Позже следует нарезать на кусочки полкило куриных бедрышек, погрузить их в маринад, тщательно перемешать и отправить в холодильник на один час.

Потом маринованное мясо можно насадить на шпажки и поджаривать на гриле по пять минут на каждой стороне. Чтобы добавить изысканности, Гордон Рамзи рекомендует украсить готовый шашлык рубленной петрушкой.

Медики уверяют, что правильно приготовленный шашлык снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и артрита. Более того, это блюдо считается диетическим, поскольку оно запекается, а не жарится.

Но шашлык употреблять нужно с умом, поскольку корочка на мясо может содержать канцерогены, вызывающие онкологию. Это блюдо не рекомендуют пожилым, людям, у которых проблемы с печенью и почками.

Стоит также напомнить, что сейчас украинцам запрещено устраивать пикники и жарить шашлыки в условиях пандемии китайского вируса. Нарушителям правопорядка грозят штрафы от 17 тысяч гривен.

Напомним, что названы самые дорогие блюда мира: десерт по цене отдыха на Канарах.

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