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Курс валют змусить українців понервувати, долар і євро готують атаку: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 11 травня спровокує паніку, гривня вже третій день стримує наступ долара і євро.

Про це свідчать дані національного регулятора.

Так, вартість долара зупиниться в межах 26,8185 гривень за банкноту. А євро буде перебувати в районі 28,9117 гривень.

Уточнимо, що вже в перший робочий день долар мінімально підскочить: 26,8196 гривень за банкноту. Євро ж зробить різкий стрибок: 29,0966 гривень.

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Уряд буде ініціювати зміни до бюджету з тим, щоб підвищені зарплати працівники побачили вже цього літа.

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив про це під час брифінгу 9 травня.

За його словами, мова про підвищення вдвічі заробітної плати медикам, починаючи з 1 липня. Степанов зазначив, що міністерство зробило попередні розрахунки — для збільшення виплат додатково необхідно близько 11 млрд грн.

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Заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що масковий режим, за умови, що епідемія почне вщухати, може завершитися вже до кінця літа.

Що стосується запуску метро, Ляшко підкреслив, що ситуація цілком залежить від епідеміологічної ситуації. Відновлювати роботу цього виду транспорту планують на четвертому етапі виходу з карантину, коли протягом 10 днів підряд кількість нових не пов'язаних між собою випадків захворювання буде менше ніж 5 на область.

Крім того, головний санлікар нагадав, що наступний перегляд карантину відбудеться 22 травня.

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