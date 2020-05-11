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Курс валют заставит украинцев понервничать, доллар и евро готовят атаку: что будет с гривной

Курс валют в Украине 11 мая спровоцирует панику, гривна уже третий день сдерживает наступление доллара и евро.

Об этом свидетельствуют данные национального регулятора.

Так, стоимость доллара остановится в пределах 26,8185 гривен за банкноту. А евро будет находиться в районе 28,9117 гривен.

Уточним, что уже в первый рабочий день доллар минимально подскочит: 26,8196 гривен за банкноту. Евро же совершит резкий скачок: 29,0966 гривен.

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Правительство будет инициировать изменения в бюджет с тем, чтобы повышенные зарплаты работники увидели уже этим летом.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил об этом во время брифинга 9 мая.

По его словам, речь о повышении вдвое заработной платы медикам, начиная с 1 июля. Степанов отметил, что министерство сделало предварительные расчеты — для увеличения выплат дополнительно необходимо около 11 млрд грн.

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Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что масочный режим, при условии, что эпидемия начнет утихать, может завершиться уже к концу лета.

Что касается запуска метро, Ляшко подчеркнул, что ситуация целиком зависит от эпидемиологической ситуации. Возобновлять работу этого вида транспорта планируют на четвертом этапе выхода из карантина, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область.

Кроме того, главный санврач напомнил, что следующий пересмотр карантина произойдет 22 мая.

Напомним, долгожданный запуск транспорта в Украине: Ляшко поразил решением, "вместо того, чтобы...".

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