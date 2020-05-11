Курс валют заставит украинцев понервничать, доллар и евро готовят атаку: что будет с гривной
Курс валют в Украине 11 мая спровоцирует панику, гривна уже третий день сдерживает наступление доллара и евро.
Об этом свидетельствуют данные национального регулятора.
Так, стоимость доллара остановится в пределах 26,8185 гривен за банкноту. А евро будет находиться в районе 28,9117 гривен.
Кошевой из "Квартал 95" поразил украинцев семейным фото: все до безумия похожи
Рак сильно изменил Заворотнюк, муж раскрыл страшные последствия: "из-за препаратов у нее..."
Маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом: "Чтоб не сглазить..."
"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
Уточним, что уже в первый рабочий день доллар минимально подскочит: 26,8196 гривен за банкноту. Евро же совершит резкий скачок: 29,0966 гривен.
Украинцам решили массово пересчитать зарплаты: кому светит прибавка в 50%, "с 1 июля..."
Правительство будет инициировать изменения в бюджет с тем, чтобы повышенные зарплаты работники увидели уже этим летом.
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил об этом во время брифинга 9 мая.
По его словам, речь о повышении вдвое заработной платы медикам, начиная с 1 июля. Степанов отметил, что министерство сделало предварительные расчеты — для увеличения выплат дополнительно необходимо около 11 млрд грн.
Когда в Украине откроют садики и запустят метро, заявление Минздрава: "Другого выхода нет"
Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что масочный режим, при условии, что эпидемия начнет утихать, может завершиться уже к концу лета.
Что касается запуска метро, Ляшко подчеркнул, что ситуация целиком зависит от эпидемиологической ситуации. Возобновлять работу этого вида транспорта планируют на четвертом этапе выхода из карантина, когда в течение 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания будет меньше чем 5 на область.
Кроме того, главный санврач напомнил, что следующий пересмотр карантина произойдет 22 мая.
Напомним, долгожданный запуск транспорта в Украине: Ляшко поразил решением, "вместо того, чтобы...".
Как сообщала Politeka, безвиз после карантина: в МИД сделали важное заявление, «выехать в Европу можно будет…».
Также Politeka писала, что пенсии и зарплаты в Украине снова пересчитают: кого оставят без денег, важные нюансы.