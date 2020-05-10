Правительство будет инициировать изменения в бюджет с тем, чтобы повышенные зарплаты работники увидели уже этим летом

Как передает Politeka.net со ссылкой на Минфин, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил об этом во время брифинга 9 мая.

По его словам, речь о повышении вдвое заработной платы медикам, начиная с 1 июля. Степанов отметил, что министерство сделало предварительные расчеты — для увеличения выплат дополнительно необходимо около 11 млрд грн.

«Сейчас мы рассчитаем уже более тщательно и будем подавать соответствующее предложение по внесению изменений в государственный бюджет для того, чтобы мы смогли поднять зарплату до 50% нашим медработникам с 1 июля», — сказал Степанов.

Министр добавил, что считает, что в течение всего времени над украинскими медиками «проводят эксперименты и думают, выживут ли они на эту заработную плату».

Напомним, медикам, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса, обещали прибавку к заработной плате в размере до 200%, то есть люди должны были получить в три раза больше денег, но так их и не увидели.

По данным Госстата, зарплаты медиков в марте выросли на 7,8% и остаются одними из самых низких в Украине — в среднем 8056 гривен в месяц.

В то же время, в Госслужбе занятости отчитались, что с начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн. (примерно на 40% больше, чем в прошлом году). И.о Госслужбы Юлия Жовтяк подчеркнула, что с начала изоляции зарегистрировано 166 тыс новых безработных. Кроме того, она отметила, что уже поступило 3000 заявок на компенсацию по частичной безработице в секторе малого и среднего бизнеса.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что экономический кризис в Украине, на что у государства не хватает денег: "Могут возникнуть проблемы с выплатой..."