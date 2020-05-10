25-річна українська актриса Анна Кошмал, популярна за роллю Жені Ковальової в серіалі "Свати", нарешті, показала свого сина

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яке присвятила Дню матері, що випав на 10 травня. Аня постала разом із сином Михайликом, якому в червні виповниться два рочки.

Актриса покривлялася з малюком на камеру. Вони ніби "прилипли" до скла - в такому вигляді, з кумедними пичками, їх і зняли.

"МАМА - найтепліше слово на світі👩‍👦✨ Всіх матусь вітаю з цим чудовим статусом❤️🤱🏼 Нехай наші діти пробуджують і виховують в нас все найкраще🌻👶🏻 #мійангелочек 💋 #mothersday ☀️", - підписала домашнє фото Ганна.

Шанувальники за кілька годин поставили понад 32 000 лайків і засипали Кошмал компліментами, а також привітали у відповідь.

"😍 Боооожееее які...😄😄😄😄😄зі святом, Анєчка!!!!)"

"Це Аня вже народила ? Або я чогось не розумію )" - "синові вже роки два напевно😅"

"Гарні мама син"

"Яка милота😻 Зі святом! ❤️"

"Ха-ха-ха фотка бомба"

Раніше ми повідомляли, Кошмал здивувала смішним фото з келихом в руках. Так, актриса сиділа за столиком у кафе на терасі, в білій футболці і смарт-годинником на зап'ясті. Ганна пригощалася винним напоєм - сангрією. При цьому скорчила кумедну міну, зробивши великі очі.

«Залишу це тут, щоб скоріше туди повернутися🔜 Не впевнена, що в цьому є зв'язок🤔 ну а раптом спрацює 🤷🏼‍♀️😄 P. S.: ох вже ця сангрія 🤤», - підписала фото Кошмал.

Нагадаємо, доросла Женька з "Сватів" натягнула піджак на голе тіло, смачне фото

А ще Politeka писала, що Женька з "Сватів" показала себе без фотошопу, кадри вражають

Також Politeka повідомляла, що зірка "Сватів" вразила зовнішністю у реальному житті, фото