Відома американська модель Памела Андерсон показала новий спокусливий образ в Instagram

На фото Памела позувала в чорному піджаку, а образ доповнила стильною сумочкою. У губак Андерсон тримала троянду, на тлі теж можна побачити квіти. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 4 тисячі лайків і написали кілька коментарів, в яких захоплювалися красою.

Повідомлялося, що Памела Андерсон поділилася чуттєвим знімком в нижній білизні.

На фото Андерсон лежить на ліжку, спокусливо підігнувши одну ногу і витягнувши іншу. З одягу на моделі тільки просте біле білизна і босоніжки на високій шпильці. Втім, такий простий спосіб анітрохи не применшує краси фотографії. Памела лежить так, що глядачу не видно її голова, проте спокусливі вигини красуні складно переплутати з кимось іншим.

Раніше ми повідомляли, що американська зірка Памела Андерсон продовжує ностальгувати за що йде молодості.

цього разу білява красуня опублікувала розворот зі сторінки журналу, на якому позує, лежачи на дивані. На фотографії вона вбрана то в короткий комбінезон, то в комбінацію, низ якої практично не прикриває п'яту точку, а ліф ледь утримує величезний бюст.

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