Новая любовница телеведущего и шоумена Владимира Остапчука неожиданно заговорила о проблемах в жизни

Новая избранница Владимира Остапчука является активным пользователем сети, каждый день пополняет профиль в Инстаграм и этот раз не стал исключением. Девушка прославилась благодаря необычным постам и сегодня она решила рассказать об эмоциональном выгорании, пишет Politeka.net.

Девушка написала, что эмоциональное выгорание, это когда: «Все, больше нет сил сил!». По ее словам, когда вы постоянно чувствуете себя уставшим и физически, и морально, вдруг потеряли интерес к любимым занятиям, стали раздражительным и злым, а все вокруг потеряло смысл — все это может быть симптомами эмоционального выгорания.

Если спускать энергию только на то, чтобы не зашиться на работе и управиться с делами дома, возникнет дисбаланс. Он в свою очередь ведёт к выгоранию.

«Вы часто спрашиваете меня, как и где я черпаю энергию, не выгораю ли я.... Я живой человек, и я первым делом слушаю себя и своё тело!

✅Если я устала-обязательно даю себе отдохнуть! Мой организм не может и не хочет работать на износ, и это нормально!

Думаю, что больше всего эмоциональному выгоранию подвержены те, чья работа предполагает постоянное общение с людьми.

✅Иногда позволяю себе не пойти на работу, а пойти вместо неё погулять по городу, посидеть в любимом кафе или побаловать себя массажном салоне ( через работу с телом, очень хорошо можно улучшить эмоциональное состояние)!

✅Смена обстановки, очень крутой способ избавиться от выгорания. Даже если вы не готовы поменять работу, которая вас угнетает, попробуйте чаще отправляться в путешествия, пусть на день/два, но отключать свой мозг от того, что забирает у вас позитивную энергию», - написала под новым постом Кристина.

Отметим, недавно Остапчук представил ролик, в котором улегся на пол и закинул себе на плечи стройные ноги возлюбленной. Вместо положительных комментариев артист ожидаемо попал под гнев сети.

После нескольких сотен гневных слов в свой адрес, Остапчук все же реши прокомментировать ситуацию, впервые после развода и начала новых отношений. По словам молодого мужчины, он просто вынужден (хоть личная жизнь и личная) дать свой официальный ответ.

«С бывшей супругой мы разошлись и живем отдельно с конца августа 2019 года. Это 8 месяцев назад. Это было абсолютно осознанное и обдуманное решение», – написал Владимир, отмечая, что бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством, когда есть дети.

Решение суда о разводе было принято 6 марта 2020 и обе стороны были с ним согласны, не подавая апелляций.

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