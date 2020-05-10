Відомий англійський ресторатор і ведучий кулінарних телепередач Гордон Рамзі розкрив рецепт приготування ідеальної яєчні

Кухар записав коротке відео, в якому розповів про те, як приготувати яєчню-бовтанку.

Отже, для початку потрібно розбити три яйця в невеликому сотейнику. Далі додати шматочок вершкового масла і поставити на невеликий вогонь. Під час приготування яєчню треба завжди помішувати лопаткою, і нічим іншим.

У процесі кухар іноді прибирає сотейник з вогню, але при цьому, продовжуючи, мішати. Потім Рамзі ставить сотейник знову на плиту.

Коли яєчня густішає кухар кладе пів ложки крем-фрешу (продукт, схожий на сметану). І тільки в самому кінці кухар додає спеції - це і є головний секрет ідеальної страви. За словами Рамзі, багато хто робить помилку, коли кладуть спеції на початку приготування, тому яєчня виходить водянистою.

Ресторатор рекомендує вживати яєчню з тостами, додавши томати черрі і капелюшки грибів, які також обсмажилися під час приготування бовтанки.

До речі, Рамзі тестує кухарів, які прийшли на облаштування до нього, приготуванням яєчні-бовтанки.

Примітно, що яєчня- бовтанка є традиційним сніданком у Великобританії та Ірландії. Через те, що яйця перемішуються це ріднить блюдо з класичними французькими омлетами.

Деякі кухарі радять збивати яйця віночком і смажити на невеликій сковороді. Спочатку потрібно дочекатися, щоб сковорода нагрілася, а далі додати масло і чекати, поки воно почне пінитися, і лише після цього вилити три яйця і повільно рухати їх по дну і краях сковороди протягом двох-трьох хвилин, поки яйця не стануть ніжними і вершковими.

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