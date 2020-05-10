Про те, чого чекати від курсу валют після пом'якшення карантину розповіли фінансисти і економісти, зробивши несподіваний прогноз

У цілому прогнози експертів щодо курсу валют в Україні після пом'якшення карантину розділилися. Деякі вважають, що повернення до більш звичного ритму життя мало позначиться на курсі валют. Інші ж зазначають, що можуть відбутися деякі зміни, пише Сегодня.

Наприклад, економіст Олег Пендзин констатував, що ніякої відміни карантину за фактом не відбулося, тому говорити про пожвавлення ділової активності, яка повинна викликати попит на валюту і, можливо, підвищити курс долара, поки рано. Тобто гривня протримається у межах: 27 грн/долар.

"Якісь значні зміни курсу можливі тільки після повної відміни карантину, який уряд має намір розпочати з 22 травня, тому я не чекаю змін курсу на наступyного тижня", – сказав Олег Пендзин.

У той же час аналітик Андрій Шевчишин очікує невеликих змін вже після свят. За його словами, зміни в курсі валют відбудуться, адже частина бізнесу отримає з 11 травня можливість працювати.

"Наскільки ці зміни будуть швидкими, поки сказати важко. Але на ринку готівкової валюти вони ще не позначаться протягом 3-4 днів, тому курс залишиться стабільним і досить низьким, приблизно на нинішньому рівні", - зазначив Шевчишин.

До всього іншого, експерти попередили українців, що на наступному тижні залишається останній сприятливий шанс для придбання валюти як засобу накопичення. Також вони згадали, що долар може подорожчати, якщо в цьому році все ж відкриється туристичний сезон.

"Інфляційний тренд нікуди не зник. У бізнесу зберігається відкладений попит на валюту, який в повній мірі почне реалізовуватися, як тільки країна стане по-справжньому виходити з карантину. Наприклад, відкриється туристичний сезон за кордон і відразу зросте попит на валюту. Банки тут же піднімуть курс. Тому тим, хто має гривневі надлишки і хоче їх конвертувати в долари, саме час це зробити", - зауважив Олег Пендзин.

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