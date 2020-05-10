О том, чего ожидать от курса валют после смягчения карантина рассказали финансисты и экономисты, сделав неожиданный прогноз

В целом прогнозы экспертов относительно курса валют в Украине после смягчения карантина разделились. Некоторые считают, что возвращение к более обычному ритму жизни мало скажется на курсе валют. Другие же отмечают, что могут произойти некоторые изменения, пишет Сегодня.

Например экономист Олег Пендзин констатировал, что никакой отмены карантина по факту не произошло, поэтому говорить об оживлении деловой активности, которая должна вызвать спрос на валюту и, возможно, повысить курс доллара, пока рано. То есть гривна продержится в пределах: 27 грн/доллар.

"Какие-то значительные изменения курса возможны только после более полной отмены карантина, которую правительство намерено начать с 22 мая, поэтому я не жду изменений курса на наступающей неделе", – заключил Олег Пендзин.

В то же самое время аналитик Андрей Шевчишин ожидает небольших изменений уже после праздников. По его словам, изменения в курсе валют произойдут, ведь часть бизнеса получит с 11 мая возможность работать.

"Насколько эти изменения будут быстрыми, пока сказать трудно. Но на рынке наличной валюты они еще не скажутся в течение 3-4 дней, поэтому курс останется стабильным и достаточно низким, примерно на нынешнем уровне", - отметил Шевчишин.

Ко всему прочему, эксперты предупредили украинцев, что на следующей неделе остается последний благоприятный шанс для приобретения валюты как средства накопления. Также они упомянули, что доллар может подорожать, если в этом году все же откроется туристический сезон.

"Инфляционный тренд никуда не исчез. У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет по-настоящему выходить из карантина. Например, откроется туристический сезон за рубеж и сразу вырастет спрос на валюту. Банки тут же поднимут курс. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время это сделать", - заметил Олег Пендзин.

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