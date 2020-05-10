Курс валют в Україні 10 травня проявить небувалу стійкість гривні, долар і євро разойдуться в різні боки



Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі Національного банку України.

Долар сьогодні буде торгуватися за 2681,85 за сто «вічнозелених», а вже в перший робочий день показник підскочить до 2681,96 (+0,11).

У той же час Національний банк уточнив, що сто євро будуть торгуватися сьогодні 2891,17 гривень. Проте вже у вівторок валюта підскочить аж до 2909,66 гривень (+18,49).

Як повідомлялося раніше, стали відомі підсумки по питанню виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.

Посли країн-членів Євросоюзу схвалили пропозицію Єврокомісії про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні для подолання наслідків китайського вірусу.

Планується, що ці кошти стануть доступні протягом 12 місяців. Суму перерахують двома частинами. Максимальний середній термін погашення кредитів становить 15 років.

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