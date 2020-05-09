Модель відомого бренду Victoria's Secret Кендіс Сванепул порадувала фанатів і показала неймовірну фігуру в купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на її фан-аккаунт в Instagram.
«Білосніжний наряд з Кендіс Сванепул», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках модель позує спочатку в крихітному білизна в сітку, а потім в закритому купальнику, який елегантно підкреслює її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
Екс-наречена Ді Капріо з невинним виглядом показала себе топлес, Лео кусає лікті: "Ось це тіло!"
Волочкова, Кіркоров, Басков і інші зірки, чиї хороми крутіше, ніж у Єлизавети II: фото розкоші
Шеф-кухар Євген Клопотенко розкрив рецепт неймовірно смачної гречки: такого ви ще не пробували
Мер'єм Узерлі з «Величного століття» зачарувала новим обрразом на пляжі: «Принцеса Хюррем»
«Аж щелепа відпадає», «бомбезное тіло», «вау, а де я був в цей момент?», «виглядаєш неймовірно», «Сванепул як завжди – красуня неймовірна», - пишуть вони.
До цього ми писали, що модель відомого бренду Victoria's Secret Кендіс Сванепул блиснула ідеальною фігурою під час відпочинку.
«Королівська кішка», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Сванепул позує в крихітному міні-бікіні, яке ефектно підкреслює її розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Вау, яка кішечка!», «золота королева!», «божественна», «на тебе можна дивитися вічно – ти ангел!», «Яка стрункість – диво!», «ось так виглядає справжній ідеал!», - пишуть вони.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
Як раніше повідомляла Politeka, зірка Victoria’s Secret розставила ноги в чорних панчохах, «від такого зриває дах»: вражаючі кадри
Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати