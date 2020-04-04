Модель известного бренда Victoria's Secret Кэндис Сванепул сверкнула роскошными формами в мини-бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, девушка модель позирует в черном мини-бикини, которое минимально прикрывает формы Сванепул. Сама звезда застыла в пикантной позе, демонстрируя на камеру, за что ее полюбили мужчины.

«Бомба», «так выглядит наслаждение – природа и ничего лишнего», «горячо!», «купальник отпад», «невероятная», - пишут поклонники.

До этого мы писали, что модель известного бренда Victoria's Secret Кэндис Сванепул сверкнула идеальной фигурой во время отдыха.

«Королевская кошка», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Сванепул позирует в крошечном мини-бикини, которое эффектно подчеркивает ее роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вау, какая кошечка!», «золотая королева!», «божественная», «на тебя можно смотреть вечно – ты ангел!», «Какая стройность – заглядение!», «вот так выглядит настоящий идеал!», - пишут они.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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