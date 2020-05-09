Модель известного бренда Victoria's Secret Кэндис Сванепул порадовала фанатов и показала невероятную фигуру в купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее фан-аккаунт в Instagram.
«Белоснежный наряд с Кэндис Сванепул», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках модель позирует сначала в крохотном белье в сетку, а потом в закрытом купальнике, который элегантно подчеркивает ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Аж челюсть отпадает», «бомбезное тело», «вау, а где я был в этот момент?», «выглядишь невероятно», «Сванепул как всегда – красотка невероятная», - пишут они.
До этого мы писали, что модель известного бренда Victoria's Secret Кэндис Сванепул сверкнула идеальной фигурой во время отдыха.
«Королевская кошка», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке Сванепул позирует в крошечном мини-бикини, которое эффектно подчеркивает ее роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Вау, какая кошечка!», «золотая королева!», «божественная», «на тебя можно смотреть вечно – ты ангел!», «Какая стройность – заглядение!», «вот так выглядит настоящий идеал!», - пишут они.
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