Модель известного бренда Victoria's Secret Кэндис Сванепул порадовала фанатов и показала невероятную фигуру в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее фан-аккаунт в Instagram.

«Белоснежный наряд с Кэндис Сванепул», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках модель позирует сначала в крохотном белье в сетку, а потом в закрытом купальнике, который элегантно подчеркивает ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Аж челюсть отпадает», «бомбезное тело», «вау, а где я был в этот момент?», «выглядишь невероятно», «Сванепул как всегда – красотка невероятная», - пишут они.

До этого мы писали, что модель известного бренда Victoria's Secret Кэндис Сванепул сверкнула идеальной фигурой во время отдыха.

«Королевская кошка», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Сванепул позирует в крошечном мини-бикини, которое эффектно подчеркивает ее роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вау, какая кошечка!», «золотая королева!», «божественная», «на тебя можно смотреть вечно – ты ангел!», «Какая стройность – заглядение!», «вот так выглядит настоящий идеал!», - пишут они.

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