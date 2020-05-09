Эксперты рассказали, когда будет самое выгодное время для покупки американской валюты

Об этом пишет Сегодня.

Как утверждают аналитики, в ближайшее время стоит ожидать подорожания валюты.

Именно на следующей неделе самое подходящее время для приобретения валюты, поскольку инфляционный тренд никуда не исчез.

"У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме", - утверждает эксперт Олег Пендзин.

По словам другого аналитика Андрея Шевчишина, на минувшей неделе началось снижение курса продажи наличного доллара, поскольку спроса на него практически нет.

"Спроса нет в основном из-за того, что у населения не осталось "лишних" денег, которые можно вложить в валюту. Но, похоже, что межпраздничная неделя – последняя неделя низкого курса доллара и его стабильности, дальше будет дороже. Поэтому те, кто сейчас купит валюту, к концу года неплохо на этом заработают", - озвучил он свой прогноз.

Стоит добавить, что НБУ предупредил украинцев о новом курсе валют. Перед тремя выходными курс доллара неожиданно ослаб и теперь за него предлагают 26,8185 гривен.

Что касается курса после длительного "уикенда", то после выходных он выростет до отметки в 26,8196 (+0,0011).

По курсу евро противоположная ситуация. Если сегодня валюта будет торговаться по 28,9117, то после выходных она подорожает до 29,0966 грн (+0,1849).

Кроме того, в Национальном банке уточнили, что перед длительными выходными в Украине курс доллара был в районе 26,814 гривен.

Напомним, курс валют готовит новый разворот, все изменится в один миг: "доллар неожиданно...".

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