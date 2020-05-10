Курс валют в Украине 10 мая проявит небывалую стойкость гривны, доллар и евро разойдуться в разные стороны
Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины.
Доллар сегодня будет торговаться по 2681,85 за сто «вечнозеленых», а уже в первый рабочий день показатель подскочит до 2681,96 (+0,11).
В то же время Национальный банк уточнил, что сто евро будут торговаться сегодня по 2891,17 гривен. Однако уже во вторник валюта подскочит аж до 2909,66 гривен (+18,49).
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Как сообщалось ранее, стали известны итоги по вопросу выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.
Послы стран-членов Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине для преодоления последствий китайского вируса.
Планируется, что указанные средства станут доступны в течение 12 месяцев. Сумму перечислят двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.
Напомним, курс валют готовит новый разворот, все изменится в один миг: "доллар неожиданно...".
Как сообщала Politeka, гривна рухнет: что будет с долларом после карантина и надо ли сейчас бежать в обменники.
Также Politeka писала, что доллар приблизился к психологической отметке, курс валют удивит.