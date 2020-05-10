Удивлены будут все

Курс валют в Украине 10 мая проявит небывалую стойкость гривны, доллар и евро разойдуться в разные стороны



Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины.

Доллар сегодня будет торговаться по 2681,85 за сто «вечнозеленых», а уже в первый рабочий день показатель подскочит до 2681,96 (+0,11).

В то же время Национальный банк уточнил, что сто евро будут торговаться сегодня по 2891,17 гривен. Однако уже во вторник валюта подскочит аж до 2909,66 гривен (+18,49).

Как сообщалось ранее, стали известны итоги по вопросу выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

Послы стран-членов Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине для преодоления последствий китайского вируса.

Планируется, что указанные средства станут доступны в течение 12 месяцев. Сумму перечислят двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Напомним, курс валют готовит новый разворот, все изменится в один миг: "доллар неожиданно...".

Как сообщала Politeka, гривна рухнет: что будет с долларом после карантина и надо ли сейчас бежать в обменники.

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