Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась на весь мир, сыграв Роксолану в сериале «Великолепный век», показала, как выглядит в повседневной жизни

Свежие фотографии она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка была одета в легкое платье, украшенное цветами. На ее лице практически не было макияжа, но были видны результаты уколов красоты, которые делала себе актриса. Узерли задумчиво смотрела вдаль. Стоит отметить, что актриса очень изменилась и уже не похожа на ту девушку, которая играла в сериале.

Несмотря на это, она все еще очень популярна. За 20 минут ее пост собрал почти 30 тысяч лайков, а в комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Люблю вас», «Красотка», «Мерьем ты лучшая я тебя очень люблю», «Наша Хюррем», «Ты лучшая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли поделилась фото, где она предстала в роскошном платье. Звезда сидела на ступеньках, завораживающе смотря в камеру. Актриса была без обуви, что сделало кадр еще пикантнее.

Также недавно звезда поделилась фото в стиле «Великолепного века». Красотка смотрела в кадр и пыталась повторить свой сериальный образ в современной одежде.

Напомним, что Мерьем Узерли засветила прелестные ножки в экстремальном мини: идеальный ракурс.

Как писала Politeka, Мерьем Узерли из «Великолепного века» очаровала новым образом на пляже: «Принцесса Хюррем».

Также Politeka писала, что звезда «Великолепного века» поразила ангельским образом в откровенном платье: даже Хюррем позавидует.